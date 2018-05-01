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В 2019 году Apple представит универсальные приложения для Mac и iOS
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В 2019 году Apple представит универсальные приложения для Mac и iOS 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
В 2019 году Apple представит универсальные приложения для Mac и iOSВ сети неоднократно всплывали слухи, посвященные появлению универсальных приложений для macOS и iOS. По словам журналиста Джона Грубера, в этом году Apple вряд ли успеет анонсировать подобный софт.
Презентация приложений, которые можно запускать как на Mac, так и на iOS, скорее всего состоится во время анонса macOS 10.15 и iOS 13. А эти версии операционок компания покажет не раньше 2019 года.
Грубер и еще несколько источников неоднократно указывали на разработку Apple абсолютно нового интерфейса, позволяющего запускать новую категорию универсальных приложений.
По сути, Apple решает вопрос унификации интерфейсов UIKit (iOS) и AppKit (macOS). Компании предстоит создать гибридный пользовательский интерфейс, поддерживающий универсальные приложения.
Впрочем, предположения Грубера и названные сроки вполне реальны. Ранее представители Apple официально заявляли, что «глобальных изменений» в iOS 12 и macOS 10.14 (обе системы покажут этим летом) не будет.
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