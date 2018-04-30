В Иране запретили Telegram 

Иранский суд распорядился заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. Об этом решении, обоснованном «соображениями безопасности», сообщает новостное агентство Mehr.
Ранее о своем отказе пользоваться этим ресурсом заявил лично верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи. Взамен иранцам предлагают перейти на «альтернативный» национальный мессенджер.
Напомним, что 18 апреля офис президент Ирана издал указ, запрещающий членам правительства и государственным служащим использовать иностранные приложения, такие как Telegram.
Всего на территории республики его пользователями являются около 45 миллионов жителей. К слову, в Иране уже запрещали Telegram после волны оппозиционных митингов в конце прошлого года, однако уже в январе блокировка была снята.