В Иране запретили Telegram

Иранский суд распорядился заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. Об этом решении, обоснованном «соображениями безопасности», сообщает новостное агентство Mehr.

Ранее о своем отказе пользоваться этим ресурсом заявил лично верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи . Взамен иранцам предлагают перейти на «альтернативный» национальный мессенджер.

Напомним, что 18 апреля офис президент Ирана издал указ, запрещающий членам правительства и государственным служащим использовать иностранные приложения, такие как Telegram.

Всего на территории республики его пользователями являются около 45 миллионов жителей. К слову, в Иране уже запрещали Telegram после волны оппозиционных митингов в конце прошлого года, однако уже в январе блокировка была снята.