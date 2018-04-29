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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт с информацией о защите от ВИЧ
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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт с информацией о защите от ВИЧ 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Проект о здоровье и семейных взаимоотношениях для ЛГБТ «Парни Плюс» получил уведомление от Роскомнадзора о включении в реестр запрещенных сайтов. Сайт «отрицает семейные ценности», объявили в РКН. Запретил его суд в Алтайском крае решением, о котором создателей сайта не уведомляли до того, как прошли сроки подачи апелляции, отмечает
"Дождь"
В интервью радиостанции
"Эхо Москвы"
один из авторов сайта Евгений Письменный рассказал, что сайт был создан 12 лет назад двумя представителями сексуального меньшинства, которые были инфицированы ВИЧ: «Сайт посвящен в целом здоровью, наибольшее внимание уделяется здоровью гомосексуальных мужчин».
По его словам, в уведомлении от Роскомнадзора сообщается, что на сайте «размещена информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещенной на территории РФ». Запрещен сайт был решением Бурлинского районного суда Алтайского края от 26 января 2018 года. Создатели сайта отмечают, что не знали о судебном решении, поэтому пропустили сроки подачи апелляции.
"Мы рассказывали и освещали все новейшие достижения: лечение, то какие есть лекарства, куда надо обратиться, где можно получить психологическую помощь, какие сервисы есть в России. Сайт не принадлежит какой-то организации. Сайт на протяжении многих лет работал за счет работы волонтеров из разных стран", — отметил Письменный.
30 марта Роскомнадзор внес сайт Gay.ru в реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию, по решению Алтайского райсуда села Белый Яр республики Хакасия. Основания те же — «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, признанной запрещенной на территории РФ».
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