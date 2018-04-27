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В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов
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В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов 

Российская Газета 27 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Как заявили в Роскомнадзоре, это является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда города Москвы в отношении мессенджера Telegram. Суд предписал ограничить доступ к этому сервису на территории России.
Для минимизации рисков, появившиеся в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров, Роскомнадзор совместно с РОЦИТ и бизнесом принимают локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить свою деятельность.
Что касается ip-адресов компании «Яндекс», то они не блокировались и не блокируются. При желании, в работе Роскомнадзора и РОЦИТ может принять участие и компания «Яндекс», отметили в службе.
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