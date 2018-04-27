В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе сайтов

Как заявили в Роскомнадзоре , это является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда города Москвы в отношении мессенджера Telegram. Суд предписал ограничить доступ к этому сервису на территории России

Для минимизации рисков, появившиеся в связи с противодействием Telegram и ряда зарубежных хостинг-провайдеров, Роскомнадзор совместно с РОЦИТ и бизнесом принимают локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить свою деятельность.