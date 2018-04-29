Масштабное отключение электричества привело к сбою в работе амстердамского аэропорта Схипхол

В ночь на воскресенье, 29 апреля, один из крупнейших аэропортов в Европе Схипхол был временно закрыт из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама , нарушившего все операции воздушной гавани.

Согласно сообщению администрации Схипхол, работа web-сайта и систем регистрации была восстановлена рано утром, однако, по словам представителя аэропорта Якко Бартелса (Jacco Bartels), сбой повлечет за собой «серьезные последствия для воздушного трафика» в воскресенье. В результате нарушений некоторые рейсы были задержаны или отменены, а число прибывающих рейсов ограничено до 10 в час.

В настоящее время нидерландский энергосетевой и энергетический оператор TenneT расследует причины инцидента.