Масштабное отключение электричества привело к сбою в работе амстердамского аэропорта Схипхол 

В ночь на воскресенье, 29 апреля, один из крупнейших аэропортов в Европе Схипхол был временно закрыт из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама, нарушившего все операции воздушной гавани.
Согласно сообщению администрации Схипхол, работа web-сайта и систем регистрации была восстановлена рано утром, однако, по словам представителя аэропорта Якко Бартелса (Jacco Bartels), сбой повлечет за собой «серьезные последствия для воздушного трафика» в воскресенье. В результате нарушений некоторые рейсы были задержаны или отменены, а число прибывающих рейсов ограничено до 10 в час.
В настоящее время нидерландский энергосетевой и энергетический оператор TenneT расследует причины инцидента.
Масштабное отключение электричества также повлияло на работу мессенджера Telegram. Жалобы на проблемы с подключением поступают от пользователей в Европе, России и СНГ. Согласно сообщению администрации сервиса, ведутся восстановительные работы. Сроки их завершения не сообщаются. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров предупредил о возможных проблемах подключения в связи с перегревом одного из серверов Telegram.