Ещё
Масштабное отключение электричества привело к сбою в работе амстердамского аэропорта Схипхол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Масштабное отключение электричества привело к сбою в работе амстердамского аэропорта Схипхол 

SecurityLab.ru 1 час назад
В ночь на воскресенье, 29 апреля, один из крупнейших аэропортов в Европе Схипхол был временно закрыт из-за масштабного отключения электричества в окрестностях Амстердама, нарушившего все операции воздушной гавани.
Согласно сообщению администрации Схипхол, работа web-сайта и систем регистрации была восстановлена рано утром, однако, по словам представителя аэропорта Якко Бартелса (Jacco Bartels), сбой повлечет за собой «серьезные последствия для воздушного трафика» в воскресенье. В результате нарушений некоторые рейсы были задержаны или отменены, а число прибывающих рейсов ограничено до 10 в час.
В настоящее время нидерландский энергосетевой и энергетический оператор TenneT расследует причины инцидента.
Масштабное отключение электричества также повлияло на работу мессенджера Telegram. Жалобы на проблемы с подключением поступают от пользователей в Европе, России и СНГ. Согласно сообщению администрации сервиса, ведутся восстановительные работы. Сроки их завершения не сообщаются. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров предупредил о возможных проблемах подключения в связи с перегревом одного из серверов Telegram.
SecurityLab.ru: последние новости
Мессенджер Telegram работает с перебоями в Европе из-за перегрева серверов Интернет-омбудсмен назвал невозможной блокировку Telegram Роскомнадзор обвинил зарубежных хостинг-провайдеров в сбоях в работе сайтов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву надвигается новый шторм4
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына34
Ефремов вновь обматерил зрителей115
Сели все: гаишников покарали за прокурора716
Российские корабли заметили у берегов Латвии144
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение