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Telegram отключается по всему миру
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Telegram отключается по всему миру 

News.ru 34 минуты назад
Фото: News.ru
Глобальный сбой в работе мессенджера Telegram затронул не только жителей России, но и СНГ, европейцев и даже ближневосточного региона.
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