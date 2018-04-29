Google готовит революцию в подкастах

Ранее Google интегрировала поддержку подкастов в сервисы Google Search и Google Assistant. В настоящее время, если верить менеджеру по продуктам отдела подкастов Google Заку Рено-Вэдину, подкаст-юзеров на Android в 10 раз меньше, чем на iOS. И это при том, что Andorid-пользователи составляют большую часть рынка. Это и стало причиной того, что компания решила всерьез заняться переосмыслением подкастов.

В настоящее время подкасты на iOS не получают каких-либо улучшений за счет отсутствия конкуренции. В битву вступает Google, и Apple придется попотеть теперь и в области подкастов. Но не будем голословными. Google планирует реализовать в будущем несколько функций.

Мгновенная транскрипция

Каждый эпизод подкаста будет автоматически получать привязанный текстовый файл. Искусственный интеллект будет анализировать весь эпизод подкаста и записывать в файл временные интервалы (timestamp) по аналогии с YouTube, где пользователь, нажав на ссылку со временем, может перейти к определенному моменту.

И если в случае с YouTube сами авторы видеороликов вручную публикуют таймстэмпы, приложение подкастов Google будет делать это автоматически. Анализ речи подкастов позволит также внедрить файлы с данными в поисковик Google. Например, если пользователь задаст вопрос «Какой самый любимый цвет Ивана?», система начнет поиск по всем источникам, одним из которых будут подкасты. Как итог, поисковик отобразит ссылку на подкаст с нужной информацией.

Быстрое управление

Еще одной приятной особенностью должна стать возможность быстрого чтения подкастов по аналогии с быстрым просмотром кадров YouTube по наведению курсора на полосу прокрутки. ИИ преобразует подкаст в текст, и при пролистывании пользователь сможет в текстовой форме просматривать речь ведущих. Удобно? Безусловно.

Мгновенный перевод

Последней интересной фичей должен стать интеллектуальный перевод подкастов. Искусственный интеллект будет не просто конвертировать речь в текст, а затем переводить слова, например, с английского на русский, но еще и будет преобразовывать текст уже на русском языке в речь.

И здесь самое главное — ИИ подберет тона голоса таким образом, чтобы роботизированную речь нельзя было отличить от речи ведущего подкаста. Таким образом, подкастер из США для российских слушателей заговорит на русском языке собственным голосом. Разве это не прекрасно?

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