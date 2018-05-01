За интернет-пользователями Австралии хотят проследить

В Австралии военные могут начать следить за интернет-пользователями страны

Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон подтвердил во вторник, что правительство страны действительно рассматривает предложение законодательно расширить полномочия Управления радиотехнической обороны, чтобы позволить его сотрудникам для противостояния киберугрозам вести слежку за интернет-пользователями в стране.

"Существует необходимость противодействия таким угрозам, и в этом контексте рассматриваются и возможности [данного] управления", — сообщил министр, беседуя с журналистами. Вместе с тем он подчеркнул, что речь не идет о начале тотальной слежки за австралийцами, назвав подобные утверждения прессы "полной чепухой". "Если мы поймем, что можем противостоять подобным угрозам более эффективно, то, безусловно, позаботимся об обычных мерах защиты [граждан], в том числе о разрешении вести подобную деятельности только с судебной санкции", — уточнил он.

Эти высказывания министра иммиграции страны кардинально противоречат заявлению, с которым ранее выступила министр иностранных дел Джули Бишоп . "У правительства нет планов расширять полномочия Управления радиотехнической обороны", — заявила она в воскресном интервью Девятому телеканалу. "Нет никаких брешей в системе нашей безопасности, которые следует заделывать, — подчеркнула Бишоп. — У нас уже действуют законы, позволяющие решать данные проблемы и при этом охранять право граждан на информационную конфиденциальность".

При этом глава МИД сообщила, что федеральная полиции Австралии проводит расследование утечки конфиденциальной информации, на основании которой СМИ сообщили о планах расширить полномочия Управления радиотехнической обороны. "Любая правительственная утечка информации вызывает тревогу, и, насколько мне известно, федеральная полиция ведет расследование", — отметила министр.

В настоящее время правом следить за австралийскими пользователями интернета наделены сотрудники федеральной полиции и Австралийской службы безопасности и разведки, однако они могут это делать лишь с санкции прокурора.