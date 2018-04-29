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Telegram восстановил работу после сбоя
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Telegram восстановил работу после сбоя 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Создатель сервиса Павел Дуров заявил, что произошла мощная DDoS-атака и один из серверов перегрелся. Также поступали сообщения, что на работу мессенджера повлияло массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама.
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