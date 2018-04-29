Дуров назвал причину сбоя Telegram на территории Европы

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей о сбое в работе мессенджера на территории Европы в течение следующих нескольких часов. Причиной, по его словам, может стать перегрев кластера серверов Telegram.

«Серьёзный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал Дуров в Twitter.

Он заверил, что специалисты уже работают над устранением проблемы и принес пользователям свои извинения.