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Дуров назвал причину сбоя Telegram на территории Европы
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Дуров назвал причину сбоя Telegram на территории Европы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей о сбое в работе мессенджера на территории Европы в течение следующих нескольких часов. Причиной, по его словам, может стать перегрев кластера серверов Telegram.
«Серьёзный перегрев кластера серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал Дуров в Twitter.
Он заверил, что специалисты уже работают над устранением проблемы и принес пользователям свои извинения.
В России с 13 апреля мессенджер Дурова объявлен «вне закона». Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в связи с отказом администрации мессенджера передать спецслужбам России ключи шифрования, пишет RT.
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