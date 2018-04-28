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Как узнать, какие приложения имеют доступ к камере и микрофону вашего iPhone
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Как узнать, какие приложения имеют доступ к камере и микрофону вашего iPhone 

Apple Insider 37 минут назад
Фото: Apple Insider
Несмотря на высокий уровень защиты, которую iOS обеспечивает своим пользователям, далеко не все из них относятся к своей конфиденциальности с таким же трепетом. Случается, что мы, даже не замечая того, позволяем приложениям следить за нами при помощи камеры или встроенного в iPhone микрофона. Как узнать, какие приложения даже теоретически могут это делать — в материале AppleInsider.ru.
Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Конфиденциальность»;
Затем перейдите во вкладку «Микрофон» и убедитесь, что вы доверяете всем приложениям из представленного списка. В противном случае просто отключите им доступ к микрофону;
Вернувшись на шаг назад, откройте вкладку «Камера». Лично у меня перечень программ, имеющих доступ к камере, оказался значительно шире. Интересно, зачем сервису для вызова такси понадобилось что-то фотографировать? Отключаем.
Безусловно, ни одно приложение из App Store не может получить доступ к камере или микрофону наших iPhone без нашего ведома. Тем не менее многие из нас самостоятельно раздают загруженному ПО соответствующие разрешения. Получив их, программы могут самостоятельно активировать фотокамеру и микрофон, не оповещая об этом пользователя. Об одной такой ситуации мы рассказывали около года назад.
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