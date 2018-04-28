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Microsoft Windows 10 Lean создана для устройств с дефицитом флеш-памяти
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Microsoft Windows 10 Lean создана для устройств с дефицитом флеш-памяти 

MDDevice 24 минуты назад
Фото: MDDevice
Microsoft пытается сделать работу с Windows 10 комфортной на максимально-возможном числе устройств. Однако далеко не все устройства обладают хорошими объемами флеш-памяти, и пользователю приходится экономить место, идя, порой, на самые тяжелые компромиссы. Специально для планшетов и других девайсов с небольшими объемами ROM Microsoft собирается выпустить специальную версию Windows 10 Lean.
Новая Windows 10 для устройств с небольшими объемами памяти получит прибавку «Lean». О скором выходе этой ОС рассказал ресурс Windows Central. После установки она будет занимать на 2 Гбайт меньше памяти, чем традиционная ОС. Сама Microsoft пока никаких комментариев по поводу выпуска такой операционной системы не давала. Сокращение размеров установки позволит Lean без проблем устанавливаться даже на самые скромные планшеты с 16 Гбайт внутренней памяти.
За счет чего Microsoft удалось сократить размер операционной системы? Тот же самый источник сообщил, что Microsoft просто избавилась от редко востребованных компонентов, вроде редактора реестра, браузера Internet Explorer, драйверов CD/DVD-дисков и некоторых других малозначащих утилит. Серьезных изменений в архитектуре не предусмотрено — Windows 10 Lean сможет запускать все win32-приложения.
Между тем, Windows 10 Lean не является частью Windows Core OS, ключевым сегментом модульной операционной системы. Над созданием такой ОС Microsoft работает вот уже какое-то время. Когда именно новая Windows 10 Lean начнет поступать на устройства пользователей пока неизвестно. Стоит дождаться анонса Windows 10 Lean самим разработчиком.
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