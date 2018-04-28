Как загрузить копию данных, которые Apple знает о вас

Apple хранит гораздо меньше информации о своих клиентах, чем Google , Facebook или Instagram. В этом можно убедиться, запросив архив с данными о своих действиях, которыми располагает компания. Как это можно сделать — в материале AppleInsider.ru.

В числе прочих действий Apple отслеживает ваши сеансы взаимодействия с App Store и iTunes. Архив, который компания предоставит вам по запросу, содержит полный перечень приложений, аудиозаписей, фильмов и книг, которые вы загружали на свои устройства.

Кроме того — и это вполне логично — в Купертино знают, какими продуктами бренда вы пользовались, включая их серийные номера, а также данные о посещениях сервисных центров с описанием причин обращения и даже серийными номерами использованных для ремонта запчастей.

Чтобы заполнить заявку на получение архива с данными, откройте официальный сайт компании — apple.com/ru, после чего пролистайте главную страницу в самый низ;

Войдите в раздел «Юридическая информация» — «Общие положения и условия» — «Политика конфиденциальности»;

Теперь пролистайте до раздела «Доступ к личной информации» и перейдите по ссылке из последнего предложения абзаца;

В открывшейся форме выбираем тему «Конфиденциальность», а далее заполняем запрашиваемые личные данные. В тексте письма пишем что-то вроде «Я бы хотел получить копию архива данных обо мне, которые имеются в распоряжении Apple». Заполнять можно по-русски.

Для подтверждения вашей личности компания может запросить серийный номер одного из ваших устройств. Как правило, письмо с архивом личных данных приходит в течение недели после обращения. Это дольше, чем у Instagram, который предоставляет сведения в срок до двух дней.

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