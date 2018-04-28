Ещё
Как загрузить копию данных, которые Apple знает о вас
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как загрузить копию данных, которые Apple знает о вас 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple хранит гораздо меньше информации о своих клиентах, чем Google, Facebook или Instagram. В этом можно убедиться, запросив архив с данными о своих действиях, которыми располагает компания. Как это можно сделать — в материале AppleInsider.ru.
В числе прочих действий Apple отслеживает ваши сеансы взаимодействия с App Store и iTunes. Архив, который компания предоставит вам по запросу, содержит полный перечень приложений, аудиозаписей, фильмов и книг, которые вы загружали на свои устройства.
Кроме того — и это вполне логично — в Купертино знают, какими продуктами бренда вы пользовались, включая их серийные номера, а также данные о посещениях сервисных центров с описанием причин обращения и даже серийными номерами использованных для ремонта запчастей.
Чтобы заполнить заявку на получение архива с данными, откройте официальный сайт компании — apple.com/ru, после чего пролистайте главную страницу в самый низ;
Войдите в раздел «Юридическая информация» — «Общие положения и условия» — «Политика конфиденциальности»;
Теперь пролистайте до раздела «Доступ к личной информации» и перейдите по ссылке из последнего предложения абзаца;
В открывшейся форме выбираем тему «Конфиденциальность», а далее заполняем запрашиваемые личные данные. В тексте письма пишем что-то вроде «Я бы хотел получить копию архива данных обо мне, которые имеются в распоряжении Apple». Заполнять можно по-русски.
Для подтверждения вашей личности компания может запросить серийный номер одного из ваших устройств. Как правило, письмо с архивом личных данных приходит в течение недели после обращения. Это дольше, чем у Instagram, который предоставляет сведения в срок до двух дней.
Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.
Apple Insider: последние новости
Роскомнадзор случайно сломал Viber вместо Telegram Хакеры взломали инструмент для взлома iPhone от GrayShift В Facebook обсуждают возможность перехода на платную подписку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом195
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением50
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня13
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ196
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение