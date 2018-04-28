Lenovo опубликовала характеристики планшета Tablet 10

Компания Lenovo провела анонс своего нового планшетного компьютера Tablet 10 еще в самом начале января этого года на CES 2018, но до сих пор так и не выпустила его. К тому же, во время презентации не были раскрыты его характеристики — их опубликовали только сегодня, но дату релиза и рекомендуемую стоимость Lenovo опять не стала уточнять.

Итак, согласно официальной информации, Lenovo Tablet 10 — это планшет на базе ОС Windows 10, и построен он на платформе Intel Gemini Lake, представленной здесь процессором Intel Celeron N4000 в базе и N4100 в топе. Экран компьютера имеет диагональ 10,1 дюйма и поддерживает разрешение 1280х800 или 1920х1080 (Full HD) пикселей в зависимости от выбранной конфигурации.

Помимо этого пользователь сможет выбрать версию с 4 или 8 Гб ОЗУ и емкость накопителя — 64 или 128 гигабайтов. ОС Windows 10 предложена здесь только в версии Home. К дополнительному оснащению компьютера Tablet 10 относят поддержку стилуса (в комплект не входит), модуль NFC, порты USB 3.1, USB-C 3.1 и HDMI, а также фотокамеры 2 и 5 Мп и батарею на 9 часов автономной работы. В бонус — сканер отпечатков пальцев. После релиза для Lenovo Tablet 10 будут предложены LTE-модем и аппаратная клавиатура в качестве дополнительных аксессуаров.