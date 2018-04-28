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Помощник президента поведал о не помещающихся в голову нейронах
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Помощник президента поведал о не помещающихся в голову нейронах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Советник президента России по интернету Герман Клименко во время интервью телеканалу «Мир» рассказал, что в его голову не помещаются 19 миллионов нейронов. Так он отреагировал на реплику интервьюировавшей его журналистки, заявившей, что из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram «легла половина российского интернета, но не Telegram».
«Подождите, ну что значит половина?» — спросил Клименко. «19 миллионов IP-адресов заблокировано, подвисло все практически», — продолжила ведущая. «Потрясающе. Вы сказали 19 миллионов. Я меня в ужасе. У меня в голове столько нейронов не помещается», — заключил собеседник и продолжил разговор.
В среднем число нейронов в человеческом мозгу составляет 86 миллиардов.
Попытки ограничить доступ к Telegram в России задевают работу других сайтов, поскольку Роскомнадзор блокирует подсети хостинговых компаний, обслуживающие и IP-адреса добросовестных ресурсов. О перебоях в связи с попыткой ведомства обнаружить адреса, через которые мессенджер обходит блокировку, сообщали «Яндекс», Faсebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы. Действия Роскомнадзора также коснулись портала Liveinternet, основателем которого является Клименко.
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