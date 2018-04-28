Помощник президента поведал о не помещающихся в голову нейронах

Советник президента России по интернету Герман Клименко во время интервью телеканалу «Мир» рассказал, что в его голову не помещаются 19 миллионов нейронов. Так он отреагировал на реплику интервьюировавшей его журналистки, заявившей, что из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram «легла половина российского интернета, но не Telegram».

«Подождите, ну что значит половина?» — спросил Клименко. «19 миллионов IP-адресов заблокировано, подвисло все практически», — продолжила ведущая. «Потрясающе. Вы сказали 19 миллионов. Я меня в ужасе. У меня в голове столько нейронов не помещается», — заключил собеседник и продолжил разговор.

В среднем число нейронов в человеческом мозгу составляет 86 миллиардов.