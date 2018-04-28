Ещё
Роскомнадзор: подвижек в переговорах с Amazon по ограничению доступа к Telegram пока нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор: подвижек в переговорах с Amazon по ограничению доступа к Telegram пока нет 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Подвижек в переговорах с американской компанией Amazon о прекращении доступа к Telegram в России пока нет, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Роскомнадзора.
"Пока нет. Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с целью выполнения решения суда по Telegram", — говорится в сообщении пресс-службы, ответившей на соответствующий вопрос.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что взаимодействие с Google «становится более конструктивным, начат предметный диалог», а контакты с Amazon «пока не привели к положительным результатам». Отсутствие результатов во взаимодействии с Amazon представители Роскомнадзора связывают с возможными «политическими причинами».
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий Роскомнадзора стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
ТАСС: последние новости
Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров Интернет-омбудсмен готовит обращение к властям по поводу блокировки Telegram Роскомнадзор разъяснил причину появления нового приказа об ограничении доступа к ресурсам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам301
Британия выгоняет россиян424
Объяснена высокая зарплата депутатов112
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением15
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение