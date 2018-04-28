Роскомнадзор: подвижек в переговорах с Amazon по ограничению доступа к Telegram пока нет

"Пока нет. Роскомнадзор продолжает рабочие контакты с целью выполнения решения суда по Telegram", — говорится в сообщении пресс-службы, ответившей на соответствующий вопрос.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что взаимодействие с Google «становится более конструктивным, начат предметный диалог», а контакты с Amazon «пока не привели к положительным результатам». Отсутствие результатов во взаимодействии с Amazon представители Роскомнадзора связывают с возможными «политическими причинами».

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки Telegram.

Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий Роскомнадзора стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.