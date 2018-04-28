Интернет‐омбудсмен предупредил россиян о блокировках их IP

Интернет‐омбудсмен Дмитрий Мариничев опасается перспективы блокировки IP отдельных российских интернет‐пользователей из‐за борьбы между Роскомнадзором и Telegram. Все сейчас зависит от того, насколько Telegram далеко зайдет в переписывании своего программного обеспечения, заявил Дмитрий Мариничев. Слова омбудсмена привел «Интерфакс»

Рано или поздно Telegram может перейти на peer-to-peer адресацию, когда Роскомнадзору придется вообще блокировать IP пользователей

— Дмитрий Мариничев.

По словам интернет-омбудсмена, peer-to-peer сеть существует уже сегодня. На ее базе, например, построены блокчейн сети или криптовалюты, «когда таблица IP-адресов получается непосредственно от ближайших участников, которые являются носителями сотен IP-адресов» — пояснил Дмитрий Мариничев.

По его мнению, у «Роскомнадзора» нет шансов в борьбе с Telegram с тем функционалом, которым ведомство пользуется сегодня.

Борьба с Telegram будет продолжаться вечно. Причина в том, что «Telegram — это не сайт, это приложение», заявил интернет‐омбудсмен Дмитрий Мариничев. Заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код.