Facebook: Как спрятаться от Graph Search?

В теории инструмент интеллектуального поиска Facebook Graph Search должен помочь связать людей с одинаковыми интересами. С этой целью социальная сеть использует весь контент, который вы обозначили как «общедоступный». Поэтому вы не можете удалить себя непосредственно из Graph Search. Но мы расскажем вам, как сделать так, чтобы вас было все равно не найти.

Частная территория

Все материалы, которые вы публикуете, не должны выкладываться публично, а только с разрешением для друзей или друзей друзей. Просто нажмите кнопку рядом с «Опубликовать» перед сообщением и выберите соответствующую настройку.

Картинки, интересы и любимые фильмы также могут быть видны более широкой публике. Чтобы проверить это, щелкните значок блокировки в верхнем правом углу и выберите «Кто может видеть мой контент?».

Здесь вы можете указать, кому предназначены ваши посты. Кроме того, здесь же вы можете установить, кто может найти.написанное вами. Кроме того, всегда небесполезно посмотреть и оценить с точки зрения приватности, как другие видят ваш профиль. Любое содержимое, которое не отображается, не будет использоваться в Facebook Graph Search.

И все же повторимся: удаление из Graph Search невозможно. Если вы не хотите, чтобы ваши данные попадали в интеллектуальный поиск, надо продолжать обращать внимание на настройки конфиденциальности и публиковать все только в режиме «Для друзей».

Еще пара советов

Проверьте все фотографии, которыми вы поделились или которые отметили. У вас есть возможность удалять поставленные к ним теги. Тем не менее, даже с удаленными тегами — фотографии все равно еще могут просматриваться пользователями Facebook.

Проверьте также геотеги, измените или удалите их.

Шпионаж через Graph Search Будьте осторожны. С помощью функции Graph Search можно шпионить за профилями пользователей. Graph Search позволяет просматривать страницы, которые вы посещаете, и отслеживать, какие фотографии или видео вас интересуют.

Фото: компании-производители, pixabay.com Читайте также: Лучшие чатботы для Facebook Messenger

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