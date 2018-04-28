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«Вконтакте» предупредила о проблемах с доступом
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«Вконтакте» предупредила пользователей о возможных проблемах с доступом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"ВКонтакте" заявила о возможных проблемах с доступом к соцсети у части пользователей.
"Проблема, предположительно, связана с сетевой недоступностью у провайдера "Ростелеком-Краснодар". Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет", — сообщила соцсеть в своем микроблоге в Twitter.
Ранее некоторые пользователи могли испытывать проблемы с доступом к "ВКонтакте" из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. Надзорное ведомство объясняло это "кратковременным попаданием в реестр отдельных IP-адресов" из-за "технологических особенностей работы системы".
Также сбой в работе соцсети произошел на прошлой неделе. Тогда в компании заявили, что он был связан с "кратковременными ошибками у ряда пользователей".
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