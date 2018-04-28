Роскомнадзор разблокировал 3 млн IP-адресов Amazon 

В субботу, 28 апреля, Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы избежать ограничения доступа к «добропорядочным» сайтам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
TJ со ссылкой на телеграм-канал Rknshowtime пишет, что из реестра запрещенных сайтов убрали две подсети Amazon и одну OVH SAS. Всего разблокировано 3 млн адресов. В реестре осталось еще 14,5 млн При этом Роскомнадзор заявил, что установил IP-адреса Telegram из этих подсетей и продолжает их блокировать. Ведомство продолжит мониторить подсети, которые использует Telegram. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.