«ВКонтакте» заявила о проблемах с доступом к соцсети

«ВКонтакте» заявила о возможных проблемах с доступом к соцсети у части пользователей из-за проблем на стороне провайдера, передает РИА Новости

«ВКонтакте» может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет», — сообщила соцсеть в своем микроблоге в Twitter.