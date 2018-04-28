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«ВКонтакте» заявила о проблемах с доступом к соцсети
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«ВКонтакте» заявила о проблемах с доступом к соцсети 

BFM.RU 31 минуту назад
«ВКонтакте» заявила о возможных проблемах с доступом к соцсети у части пользователей из-за проблем на стороне провайдера, передает РИА Новости.
«ВКонтакте» может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет», — сообщила соцсеть в своем микроблоге в Twitter.
Ранее некоторые пользователи могли испытывать проблемы с доступом к соцсети из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram. Надзорное ведомство объясняло это «кратковременным попаданием в реестр отдельных IP-адресов» из-за «технологических особенностей работы системы».
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