Telegram сломался в Европе. Роскомнадзор не виноват 

Telegram сломался в Европе. Роскомнадзор не виноватПользователи по всему миру жалуются на неработоспособность Telegram. У всех идёт вечное «Соединение».

И тому есть причина:

Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience — the problem is being solved.

— Pavel Durov (@durov) April 28, 2018

Серьёзный перегрев одной из групп серверов Telegram может стать причиной проблем с подключением у пользователей из Европы в следующие несколько часов. Приношу извинения за неудобства — проблема решается.

