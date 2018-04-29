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Telegram сломался в Европе. Роскомнадзор не виноват
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Telegram сломался в Европе. Роскомнадзор не виноват 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Telegram сломался в Европе. Роскомнадзор не виноватПользователи по всему миру жалуются на неработоспособность Telegram. У всех идёт вечное «Соединение».
И тому есть причина:
Massive overheating in one of the Telegram server clusters may cause some connection issues for European users within the next couple of hours. Apologies for the inconvenience — the problem is being solved.
— Pavel Durov (@durov) April 28, 2018
Серьёзный перегрев одной из групп серверов Telegram может стать причиной проблем с подключением у пользователей из Европы в следующие несколько часов. Приношу извинения за неудобства — проблема решается.
Новость обновляется…
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