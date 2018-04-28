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Роскомнадзор готовит новый «удар» по Telegram
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Роскомнадзор готовит новый «удар» по Telegram 

News.ru 1 час назад
Роскомнадзор снял блокировки с трёх подсетей зарубежных хостинг-провайдеров, чтобы не вредить «добропорядочным» ресурсам.
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