Роскомнадзор отчитался о поимке и блокировке адресов Telegram

Роскомнадзор снял блокировку с трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров, сообщается на сайте ведомства.

«IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера», — говорится в сообщении.

О каких именно провайдерах идет речь, не уточняется. По данным Telegram-канала RKNSHOWTIME, автор которого отслеживает изменения в выгрузке IP-адресов для блокировки, ограничения сняты с двух подсетей Amazon и одной OVH SAS.

По данным канала, в списке заблокированных остаются чуть более 14,5 миллиона адресов.

Роскомнадзор 25 апреля сообщил, что прекратит вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям.

Вину за неполадки в работе многих российских ресурсов ведомство возложило на зарубежных хостинг-провайдеров, которые не препятствуют работе Telegram в России