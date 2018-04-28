РКН разблокировал более трех миллионов IP-адресов

Об этом сообщает телеграм-канал, следящий за блокировками ведомства. Было разблокировано 18% адресов. Среди них две подсети Amazon.

Ранее ведомство блокировало адреса Amazon Google , которыми пользовался мессенджер Telegram для обхода блокировки.