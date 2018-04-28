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РКН разблокировал более трех миллионов IP-адресов
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РКН разблокировал более трех миллионов IP-адресов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Об этом сообщает телеграм-канал, следящий за блокировками ведомства. Было разблокировано 18% адресов. Среди них две подсети Amazon.
Ранее ведомство блокировало адреса Amazon и Google, которыми пользовался мессенджер Telegram для обхода блокировки.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировал мессенджер Telegram. Причиной блокировки стал отказ руководителей приложения предоставить ключи доступа Федеральной службе безопасности. Позже Роскомнадзор начал массовую блокировку адресов, чтоб вызвало сбои в работе десятков сайтов, приложений и сервисов. Telegram продолжает свою работу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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