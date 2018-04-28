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Роскомнадзор разблокировал более 3 млн IP-адресов
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Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Роскомнадзор снял с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров для избежания проблем с ограничением доступа к сторонним ресурсам. При этом IP-адреса Telegram остаются под блокировкой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера", — отмечается в сообщении.
Роскомнадзор указывает, что мониторинг использования Telegram разблокированных подсетей продолжится.
"Использование аналогичного метода осуществления ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет расширено и на другие подсети хостинг-провайдеров", — уточняется в сообщении пресс-службы.
Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее сообщал, что ведомство занесло в реестр запрещенной информации 18 подсетей хостингов Google и Amazon.
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