Роскомнадзор разблокировал более 3 млн IP-адресов

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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе "ВКонтакте"

Интернет-омбудсмен готовит обращение к властям по поводу блокировки Telegram

Дуров: часть номеров, нужных ФСБ из-за теракта в Петербурге, не была привязана к Telegram