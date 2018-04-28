Зафиксированы массовые сбои в работе «ВКонтакте»

В субботу днем в России зафиксированы сбои в работе соцсети «ВКонтакте», а также видеохостинга YouTube и игрового сервиса Playstation Network.

Согласно данным сервиса Downdetector, массовые сбои в работе «ВКонтакте» начались около 13.00 в пятницу. Самые частые проблемы, зафиксированные у пользователей, возникли со входом в соцсеть (44%), с сайтом (44%) и с сообщениями (13%).

Также у российских пользователей появились проблемы с доступом к видеохостингу YouTube, принадлежащему Google , и сервису Playstation Network.