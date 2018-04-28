Ларек загорелся на симферопольском рынке 

На Центральном рынке в Симферополе загорелся один из ларьков. Из него валит густой дым. О пожаре сообщил сайт газеты «КП‐Крым» со ссылкой на информацию от очевидцев.
Произошло задымление из-под крыши одного из ларьков. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась ввиду небольшой площади возгорания
Находящиеся на месте происшествия свидетели происшествия говорят, что вспыхнул ларек с шаурмой. На месте пожара работают два отделения спасателей, уточнили в МЧС Крыма.
Сотрудники компании «Яндекс» провели исследование и сравнили частотность поисковых запросов со словами «шаурма» и «шаверма» в 2017 году. Опрос интернет‐пользователей проходил в виде тестирования. Оказалось, что 82% пользователей вбивают в поисковой строке слово «шаурма».