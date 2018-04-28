Ларек загорелся на симферопольском рынке

На Центральном рынке в Симферополе загорелся один из ларьков. Из него валит густой дым. О пожаре сообщил сайт газеты «КП‐Крым» со ссылкой на информацию от очевидцев.

Произошло задымление из-под крыши одного из ларьков. Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась ввиду небольшой площади возгорания

Находящиеся на месте происшествия свидетели происшествия говорят, что вспыхнул ларек с шаурмой. На месте пожара работают два отделения спасателей, уточнили в МЧС Крыма.