В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети "ВКонтакте", следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным на 14:30 мск, пользователи соцсети жалуются на проблемы при входе в аккаунт (55%), сбои в работе сайта (37%) и при отправке сообщений (7%). Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новороссийска.
Также российские пользователи вновь сообщают о сбоях в работе онлайн-видеохостинга YouTube (принадлежит Google) и Playstation Network.