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«Инстаграм» для бабушек распечатывает фото близких и отправляет их по обычной почте
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«Инстаграм» для бабушек распечатывает фото близких и отправляет их по обычной почте 

Вести.Ru 1 час назад
Американский сервис Nanagram (дословно — «Инстаграм» для бабушек") позволяет распечатывать и отправлять фотографии по обычной почте бабушкам и дедушкам, далеким от интернета и соцсетей. Заниматься отправкой фото представители сайта будут самостоятельно.
Nanagram создали Алекс и Энди Кук как подарок дедушке на 94-летие. С возрастом пенсионер стал редко выходить из дома и практически перестал общаться с родственниками по телефону из-за проблем со слухом.
Однажды братья Кук послали бабушке с дедушкой распечатанное фото их пса Расти. Пенсионеры так сильно обрадовались снимку, что братья решили нести людям радость подобным образом в массовом порядке.
Для пользования сервисом необходимо зарегистрироваться на сайте Nanagram. С помощью портала можно делиться фотографиями с родственниками как в Сети, так и вне ее. Снимки печатают в формате 4×6 и отправляют по указанному пользователем адресу.
На сайте можно выбрать, сколько фотографий отправить в одном письме: 10 снимков стоят около восьми долларов (примерно 500 рублей) в месяц, 100 снимков — 34,99 доллара.
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