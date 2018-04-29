Замену Android на случай санкций‍ США придумали в Китае

Китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему. Она сможет заменить Android и Windows в случае санкций со стороны США

Как пишет South China Morning Post, лидер по продаже смартфонов в Китае начал эту работу еще в 2012 году. Тогда США начали расследование в отношении ZTE — китайского производителя телекоммуникационного оборудования. В итоге компании запретили использовать американские технологии в своих продуктах.

После этого Huawei решили подстраховаться на случай аналогичных мер со стороны США в отношении их смартфонов.

Система, которую удалось разработать Huawei, ощутимо хуже, чем Android, признаются в компании. Производитель не собирается осуществлять выпуск продукта, если сохранится возможность пользоваться технологиями США.