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В Китае придумали замену Windows и Android на случай американских санкций
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В Китае придумали замену Windows и Android на случай американских санкций 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Хайтек
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему для замены Android и Windows. Об этом сообщает South China Morning Post.
Лидер по продаже смарфтонов в Китае принялся разрабатывать свою операционную систему в 2012 году, после того, как США начало расследование в отношении ZTE — китайской компании-производителя телекоммуникационного оборудования. Позднее ей запретили использовать американские технологии в своих продуктах.
Работа над операционной системой — которая будет доступна как в мобильной, так и в десктопной версиях — велась на случай «худшего сценария», если США введут против нее такие же санкции, как и против ZTE.
Система, которую удалось разработать Huawei, ощутимо хуже, чем Android, признаются в компании. При этом руководство Huawei заявило, что не планирует выпускать ее, в случае если у них останется возможность пользоваться американскими технологиями.
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