Исследование: люди готовы отказаться от Facebook за $50 в месяц

ГААГА , 28 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Экономисты из Гронингенского университета и Массачусетского технологического института провели исследование, согласно которому, люди готовы отказаться от Facebook за $50 в месяц. Результаты исследования были опубликованы на сайтах образовательных учреждений.

"Экономисты используют валовый внутренний продукт для оценки экономического прогресса, — отметил один из авторов исследования из Гронингенского университета Феликс Эггерс. — Однако эта статистика не учитывает многочисленные онлайн-продукты, которые являются общедоступными и предлагаются пользователям бесплатно, такие как Facebook, Wikipedia, Google и YouTube. «Наше исследование было направлено на то, чтобы понять, во сколько люди оценивают эти бесплатные продукты», — сказал он. Эти данные, считает ученый, в будущем можно будет использовать в комбинации с другими показателями, такими как ВВП, при оценке экономического прогресса и благосостояния людей.

В общей сложности в исследовании приняли участие почти 3 тыс. человек. В его ходе участникам предлагалась определенная сумма и спрашивалось, готовы ли они за эти деньги отказаться от Facebook на один месяц, или они хотят сохранить доступ к социальной сети. При этом особо отмечалось, что среди тех, кто предпочтет деньги, будут отобраны люди, которые смогут получить наличные, однако их статус в соцсети в течение месяца будет контролироваться исследователями.

В результате социальная сеть была оценена в $50 в месяц, или $600 в год. Другие онлайн-сервисы были оценены гораздо дороже. Так, выяснилось, что люди готовы отказаться от онлайн-карт за $3,6 тыс. в год, от электронной почты — за $8,4 тыс., а от использования поисковых сервисов в интернете, таких как Google, — за $17,5 тыс.

"В настоящее время ведутся обсуждения того, стоит ли Facebook вводить платные услуги, и сколько они должны стоить, — обратил внимание Феликс Эггерс. — Мы хотим подчеркнуть, что никак не связаны с этим, наши данные не имеют к этому никакого отношения. Мы не измеряли готовность людей платить деньги за пользование услугами, мы измеряли готовность людей получать деньги за отказ от них".

Facebook — это зависимость

Исследование выявило, что, чем больше времени люди проводят в Facebook, тем меньше они готовы отказаться от доступа к нему. Женщинам и пожилым людям сложнее прекратить пользоваться социальной сетью, чем мужчинам и молодежи. Сама сумма напрямую зависит от числа друзей. А пользователям альтернативных соцсетей, таких как Instagram, легче отказаться от Facebook.

Ученые также наблюдали за людьми, которые согласились отказаться от Facebook и получили деньги. И в большинстве случаев участники исследования отмечали, что это идет им на пользу.

"Многие говорили нам, что чувствуют себя лучше, перестав пользоваться Facebook. Это своего рода вредная привычка, — подчеркнул Эггерс. — И если вы поощряете людей не использовать его, то они охотно используют альтернативы, например, узнают новости не из социальной сети, а настоящих СМИ".