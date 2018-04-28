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Сетевые ограничения в России вызывают серьезное беспокойство
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Сетевые ограничения в России вызывают серьезное беспокойство 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Я чувствую, что сетевой контроль в России становится все более серьезным. Я не могу загрузить электронную книгу «Амазон» (Amazon), которая мне необходима во время пребывания за границей. Не работают поисковик и карты «Гугл» (Google). С такими неудобствами я столкнулся на этой неделе. Я отчаянно боролся, думая, что проблема в моих устройствах или интернет-соединении, однако выяснилось, что Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google и Amazon.
Все началось, когда Роскомнадзор запретил в этом месяце использование мессенджера «Телеграм» (Telegram) для смартфонов. Причина в том, что, вопреки новому закону, компания Telegram не предоставила органам охраны правопорядка технологическую информацию для чтения сообщений пользователей.
Если бы речь шла о блокировке только Telegram, скорее всего, ущерб не был бы таким значительным. Но поскольку Telegram пользовалась IP-адресами, предоставляемыми Google и Amazon, власти пошли на полную блокировку соответствующих IP-адресов.
В России уже запрещено использование мессенджера «Лайн» (Line). Предполагается, что следующей целью станет «Фейсбук» (Facebook). В этом году вступит в силу новый закон, обязывающий телекоммуникационные компании длительное время хранить содержание диалогов и сообщений пользователей. Россияне пока терпят плохую власть, но, возможно, в скором времени люди начнут выражать свой гнев.
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