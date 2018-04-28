В ПО Delta Electronics PMSoft обнаружены опасные уязвимости

Исследователи безопасности из команды Trend Micro Zero Day Initiative обнаружили в приложении для программирования логических контроллеров (ПЛК) PMSoft от компании Delta Electronics опасные уязвимости, позволяющие вызвать сбой в работе приложения и выполнить произвольный код.

Уязвимостям присвоен общий идентификатор CVE-2018-8839. Проблемы представляют собой уязвимости переполнения буфера в стеке, которого можно добиться с помощью специально сформированного.ppm-файла, содержащего большее значение, чем способен прочитать буфер PMSoft. Успешная эксплуатация данных проблем может привести к переполнению буфера, позволяя вызвать сбой в работе приложения или выполнить произвольный код.

Уязвимость обнаружена в версии PMSoft v 2.10 и более ранних.

Исследователи уведомили поставщика о проблеме. Delta Electronics рекомендует пользователям как можно скорее обновить программное обеспечение до версии PMSoft v2.11 или более поздних.