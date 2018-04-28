Как защитить свои данные в интернете

Несмотря на заявления людей на тему того, что интернет изначально задумывался как пространство, свободное от предрассудков и слежки, напомним, что эта сеть была создана американскими военными. Да, в 90-е интернет был настоящим островом свободы, где каждый мог открыто делиться своим мнением, не боясь преследования по расовым, политическим, культурным и другим признакам. Однако с каждым годом интернет всё больше становится инструментом корпораций и спецслужб, с помощью которого они следят за каждым нашим действием. И если раньше пользователи могли спокойно обмениваться информацией, не волнуясь о том, что за ними может шпионить практически любой желающий, не говоря уже о крупных корпорациях и правительстве, то сейчас нужно следить за каждым словом. Забавно, как изменился подход. Раньше, для того чтобы пообщаться без посторонних глаз, люди шли в интернет. А теперь, наоборот, приватные беседы ведутся в реальной жизни. Сегодня мы хотим рассказать о простых методах защиты информации в сети.

Не используй открытые Wi-Fi точки

Некоторые люди думают, что раз точка находится в кафе или общественном месте, то она безопасна. А ты уверен в том, что эта точка проверена? За открытой точкой Wi-Fi может скрываться кто угодно: от обычного роутера, на который просто забыли поставить пароль, до злоумышленника, который похитит все твои пароли и другую информацию, как только ты попытаешься войти в любую социальную сеть. Кстати, не так давно был введён закон, по которому организации обязаны предоставлять доступ в интернет только после подтверждения телефонного номера. С одной стороны, это хорошо, так как теперь риск нарваться на киберпреступников уменьшился. Но с другой — теперь любые твои действия, любые посещённые тобой сайты будут известны серьёзным дядям в больших кабинетах. Да, ты можешь думать, что никому не интересно, куда ты там заходишь. Но представь, что ты случайно нажал туда, куда не нужно. И всё: ты на счету у спецслужб. Безопасный доступ к интернету через открытые Wi-Fi точки возможен только при использовании VPN.

Не публикуй контент

Конечно, речь идёт о том контенте, который может тебе навредить. Есть особо одарённые люди, которые выкладывают фотографии с банковскими картами или билетами на самолёт. В первом случае они рискуют остаться без денег, особенно если выложили на одной или нескольких фотографиях банковскую карту с разных сторон. И если с этим всё понятно, то что не так с билетами? Всё просто: ограбление. Раньше вору, перед тем как ограбить квартиру, нужно было устанавливать слежку за её владельцем. Теперь он может просто полистать ленту, увидеть очередного путешественника и понять, что ближайшие несколько дней он может свободно выносить всё, что хочет из пустующей квартиры.

И, конечно, не стоит выкладывать фотографии, которые могут скомпрометировать тебя. Помни: всё, что попадает в интернет, остаётся там навсегда. Даже если ты почистил все папки облачного хранилища, удалил все файлы из вложений в социальных сетях, информация останется на одном из серверов. Хочешь похвастаться перед подругой фигурой и поделиться с ней своими голыми фотками? Скинь их на флешку и передай в руки.

Используй сложные пароли

Существует несколько сервисов, которые помогают узнать, насколько сложно взломать твой пароль. И если написать пароль из шести букв и цифр, то можно узнать, что его взломают менее чем за один час. Что уж говорить о людях, которые ставят в качестве пароля qwerty12345 и его вариации. Это просто подарок для любого киберпреступника. Не поленись и создай пароль минимум из 10 знаков, который будет состоять из цифр, букв, написанных в разных регистрах, и символов. Взлом пароля из 10 и более знаков, сочетающего в себе всё перечисленное, займёт даже на самом современном оборудовании тысячи лет.

Не рассказывай всё о себе

Есть фраза: «Дай дураку свободу слова, и он расскажет о себе всё». Многие люди считают социальные сети своим личным дневником и выкладывают туда всю информацию, большую часть которой представляют конфиденциальные данные. Зайдя на страницу в социальной сети, ты можешь узнать о человеке всё, вплоть до того, какую еду предпочитает его собака. Не просто же так Facebook сливал всю информацию американским спецслужбам. А они и рады: им вообще теперь не приходится напрягаться — ты же сам всё о себе расскажешь, разве что свои отпечатки пальцев не предоставишь. Ой, стоп! А ведь уже предоставляешь, пользуясь смартфонами с идентификацией по отпечатку пальца.

Отключи встроенные инструменты слежки

Раньше слово «телеметрия» обозначало получение информации о технических значениях контролируемой техники: например, напряжении тока, давлении или температуре. Теперь же телеметрия — это средства слежения, которые передают информацию корпорациям. Телеметрия встроена практически во все современные цифровые устройства. Особенно этим отличилась Windows 10, которая сливала всю информацию о твоих действиях, от безобидных параметров конфигурации и до посещённых тобой сайтов. Естественно, всё это подаётся так, будто нужно для улучшения производительности операционной системы. На деле же корпорации нагло следят за каждым твоим шагом. Думаешь, отключить интернет достаточно, чтобы исключить утечку данных? Нет. При следующем подключении к интернету операционная система сольёт всю информацию. В Windows 10 можно отключить часть средств слежения в настройках, во вкладке «Конфиденциальность». Но отключить все средства слежения не получится.

Кстати, айфоны да и другие современные смартфоны передают информацию не только о том, что ты делаешь, но и где ты это делаешь. К любой фотографии добавляются координаты и другая информация, по которой тебя можно вычислить вплоть до метров. Отключить эту функцию бывает невозможно без блокировки устройству доступа к местоположению.

Используй VPN VPN-сервисы, если говорить проще, создают подсеть в интернете. Такой способ подключения позволяет защитить информацию от несанкционированного доступа, а также скрыть данные от средств слежки корпораций и спецслужб. Данные при передаче шифруются, из-за чего те очень нервничают и всячески препятствуют использованию этих сервисов. Кроме того, использование VPN позволяет получить доступ к контенту, который по каким-то причинам закрыт для пользователя: например, к геоконтенту, доступному жителям только одной или нескольких стран (к примеру, к игровым серверам).

Интерес к VPN в нашей стране вспыхнул с невиданной силой, после того как Павел Дуров отказался передать ключи шифрования к Telegram. После этого началась волна чисток, которая сравнима с 37-м годом, но только в цифровой сфере. Блокируется всё подряд: от игровых серверов до корпоративных. Роскомнадзор не знает пощады и усталости и банит всё, что подворачивается под руку, доводя саму концепцию блокировки незаконного контента до абсурда. Естественно, что пользователи не могли продолжать смотреть на это, и уже упомянутый выше Дуров создал движение «Цифровое сопротивление», которое выступает за защиту цифровых свобод и прогресса. К этому движению присоединились многие люди и даже компании. И надо отдать должное тем, кто не побоялся выступить против произвола. Одной из таких компаний является Le VPN, которая предоставляет пользователям возможность доступа к несправедливо заблокированным сайтам вроде серверов PUBG или облачного хранилища Microsoft по VPN. Кстати, сервис Le VPN одним из первых присоединился к движению и активно в нём участвует под своим собственным лозунгом Vive la Résistance (у компании французские корни, она является лидером в Европе и номером 1 среди фирм, предоставляющих VPN во Франции). Для поддержки пользователей Telegram Le VPN запустил специальное предложение для России со скидкой 50% (по сравнению с их европейскими тарифами) плюс стал раздавать бесплатные подписки администраторам Telegram-каналов с аудиторией более тысячи человек. Помимо доступа к таким сайтам и сервисам, использование Le VPN позволит тебе сделать твой сёрфинг в интернете безопасным и конфиденциальным, не передавая при каждом действии информацию корпорациям и спецслужбам. Подключение через Wi-Fi с помощью VPN также станет безопасным. Сервис Le VPN даёт доступ к зарубежному телевидению, например, к американской библиотеке Netflix , которую невозможно смотреть, находясь за пределами США . Сервис позволяет менять IP-адрес твоего устройства на IP-адрес Le VPN-сервера в любой из 114 стран, что также повышает конфиденциальность. В Le VPN включено программное обеспечение на русском языке для Windows и Mac, приложение для iOS и Android, быстрый SmartDNS-сервис, уникальный сервис HybridVPN, который сочетает в себе плюсы SmartDNS и VPN, а также использование протоколов OpenVPN, IKEv2, PPTP и L2TP/IPSec. Также включена возможность использовать сервис на 5 устройствах одновременно. Кроме того, можно установить VPN-подключение и на домашнем роутере для безопасности всех устройств умного дома, зависящих от его Wi-Fi. Узнать больше о сервисе Le VPN →

Роскомнадзор заблокировал сайт Le VPN из-за участия в движении «Цифровое сопротивление», но сервис продолжает работать и команда Le VPN не сдается. Получить доступ к сервису ты можешь, скачав бесплатную пробную версию для iOS или Android и затем связавшись с горячей линией технической поддержки на русском языке в Telegram @levpnru, где объяснят, как все настроить вручную, если приложения все еще временно не работают из-за блокировки. Да-да: блокировали Telegram — в итоге забанили всех, кто просто мимо проходил. Если у тебя возникли сложности с доступом к сайту Le VPN или с подключением, то свяжись с технической поддержкой. Также Le VPN продлила безусловную гарантию возврата денег всем новым пользователям из России на дополнительные 7 дней, пока сотрудники компании работают над новым решением для России.