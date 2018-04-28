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В Одноклассниках пройдет акция #мызамир ко Дню Победы
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В Одноклассниках пройдет акция #мызамир ко Дню Победы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Акция призвана напомнить, что День Победы — это, прежде всего, праздник мира и добра. Проект #мызамир пройдет в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и в Почте Mail.Ru. Пользователи всех сервисов смогут поделиться фотографиями родных и близких, которых затронула Великая Отечественная война, их письмами и любимыми стихотворениями. Акция #мызамир продлится до 9 мая.
Звезды кино, музыки и популярные блогеры прочитают любимые стихи о войне и письма военных лет, написанные их близкими. А потом предложат поклонникам самим прочитать военные письма близких и под хештегом #мызамир поделиться видеороликами в соцсетях. В акции примут участие Елизавета Боярская, Аглая Тарасова, Гарик Харламов, Павел Деревянко, Нюша, Анна Хилькевич и другие знаменитости.
Пользователи Одноклассников смогут присоединиться к акции в прямом эфире. В приложении для мобильного стриминга OK Live пройдет видеофлешмоб: можно будет создать трансляцию с хэштегом #мызамир и прочитать любимые фронтовые письма своей семьи. Авторы лучших трансляций получат продвижение на многомиллионную аудиторию социальной сети.
Вконтакте проведет благотворительный флешмоб. Каждый участник сможет выложить свое видеообращение с хэштегом #мызамир — лучшие из них будет опубликованы на главной странице видеораздела ВКонтакте. Кроме того, в сообществе #мызамир у пользователей появится возможность поддержать одиноких пожилых людей, живущих в домах престарелых — любой желающий сможет отправить пожертвование фонду «Старость в радость» через приложение Добра Mail.Ru в соцсети ВКонтакте.
В рамках проекта Почта Mail.Ru запустит акцию «Лица победы». Этим спецпроектом Почта хочет почтить память всех людей, жизни которых коснулась Великая Отечественная война, неважно, кем они были — гражданскими или фронтовиками. С 25 по 30 апреля пользователи могут присылать фотографии своих родных, чтобы увековечить память о них в первом виртуальном музее памяти — трехмерной галерее, в которой каждый посетитель сможет увидеть лица предков.
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