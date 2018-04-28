Ещё
Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сооснователь Google рассказал об опасностях искусственного интеллекта 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Один из создателей Google и глава компании Alphabet Сергей Брин опубликовал письмо, в котором выразил опасения по поводу развития систем искусственного интеллекта. В частности, бизнесмен поставил под сомнение безопасность современных технологий.
"Как технологии повлияют на занятость в разных секторах? Как понять, что у них «на уме»? Какие у них понятия о справедливости? Каким образом они могут манипулировать людьми? На эти вопросы необходимо найти ответы", — пишет Брин.
Сооснователь Google отметил, что его компания не планирует отказываться от разработок новых технологических сервисов, однако скорость развития искусственного интеллекта не может его не беспокоить.
"Сегодня мы наблюдаем то, что можно назвать «технологическим ренессансом». Новые приложения, в которых применяется искусственный интеллект, появляются ежедневно. Наша задача — по возможности его обуздать", — отмечает бизнесмен.
Ранее об опасности, которую может представлять искусственный интеллект, высказывался основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Вести.Ru: последние новости
ЦБ обратится в Роскомнадзор из-за проблем с ОСАГО 28 миллионов россиян выступают за сохранение Telegram Qiwi сравнила Роскомнадзор со слоном в посудной лавке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом195
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением50
«Поцелуйчик» Меркель, печальная участь «Томагавков» и другие события дня13
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ196
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение