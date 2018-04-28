Роскомнадзор предложили незамедлительно расформировать

«На этой неделе в день (две предыдущие жутко болел), в среднем, я отвечаю на три десятка звонков по ситуации вокруг Телеграма. Последние дни мне начали ещё и активно писать с жалобами и предложениями. И ФБ похоже тоже решил бодрить меня, превратив ленту в сплошную статью про Телеграм и сводки боевых действий и потерь российского сегмента сети интернет. Но подумалось мне сейчас о другом. После такого катастрофического действа уже не остаётся иного выхода как незамедлительно расформировать к чертям собачьим РКН. Иначе эту позорную страницу истории нам никак не перелистнуть…», — написал он на своей странице в Facebook.

А тем временем, простые граждане и играющее сообщество вынуждены испытывать на себе последствия борьбы блокиратора с Telegram. Уже на протяжении нескольких дней с перебоями работают серверы многих игр, в числе которых Gears of War 4, Guild Wars 2, Splatoon 2, Star Citizen и Fortnite. Сеть PlayStation Network также пострадала от блокировок, ведь частично использовала серверы Amazon. Чего там, даже YouTube работает через раз из-за того, что РКН заблокировал IP-адреса серверов, на которых хранилась графическая информация сервиса.