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Прокуратура Ставрополя добилась блокировки сайта по продаже леопардов
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Прокуратура Ставрополя добилась блокировки сайта по продаже леопардов 

Rambler News Service 1 час назад
Прокуратура Ставрополя обратилась в суд после выявления в интернете объявлений о продаже леопардов — редких и охраняемых животных, сообщает Newstracker со ссылкой на ведомство.
«Информация находилась в свободном доступе и побуждала неопределенный круг лиц к совершению действий, за которое предусмотрена уголовная ответственность», — следует из сообщения прокуратуры.
В результате суд в Ставрополе постановил заблокировать доступ к такой информации в интернете. Постановление будет передано в Роскомнадзор.
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