Прокуратура Ставрополя добилась блокировки сайта по продаже леопардов 

Прокуратура Ставрополя обратилась в суд после выявления в интернете объявлений о продаже леопардов — редких и охраняемых животных, сообщает Newstracker со ссылкой на ведомство.
«Информация находилась в свободном доступе и побуждала неопределенный круг лиц к совершению действий, за которое предусмотрена уголовная ответственность», — следует из сообщения прокуратуры.
В результате суд в Ставрополе постановил заблокировать доступ к такой информации в интернете. Постановление будет передано в Роскомнадзор.