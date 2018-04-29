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Европейским подросткам закроют доступ в WhatsApp
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Европейским подросткам закроют доступ в WhatsApp 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Хайтек
В ближайшее время вступит в силу возрастное ограничение, которое мессенджер WhatsApp введет для жителей Европейского союза, передает НСН.
Соответствующая информация опубликована в официальном блоге компании. Таки изменения обусловлены вступающим в этом году в силу соответствий Общему регламенту по защите данных (GDPR).
"В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете… Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис" — говорится в сообщении.
Новое ограничение также подразумевает штраф до 20 миллионов евро в случае нарушения регламента. При этом на другие страны новое ограничение не распространяется.
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