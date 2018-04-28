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Что WhatsApp знает о вас: мессенджер позволил скачать личные данные
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Что WhatsApp знает о вас: мессенджер позволил скачать личные данные 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В связи со скандалом вокруг данных пользователей Facebook и дальнейшим принятием Европой соответствующего закона о защите в Сети личной информации WhatsApp добавил новую функцию. С её помощью вы узнаете, какую информацию собирает о вас мессенджер.
Функция позволяет пользователям не только получить сведения о вашей учётной записи, но и скачать контакты, фотографии профиля и информацию о группах. А вот переписку пользователей отчёт не содержит. Для этого вы можете экспортировать историю чата в электронную почту.
Отметим, что функция пока доступна лишь бета-тестерам. Когда её добавят и для остальных пользователей, пока неизвестно. Но европейский закон о защите личных данных в интернете вступает в силу с 25 мая.
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