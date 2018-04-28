Депутат Госдумы предложил снять с должности главу Роскомнадзора

«Необходимо открыто ставить вопрос о соответствии руководства РКН занимаемым должностям с точки зрения профессиональных качеств. Стоит взяться за кадровые изменения в надзорном ведомстве. Это необходимо учесть при принятии кадровых решений по новому составу органов исполнительной власти», — написал депутат.

Причиной, подтолкнувшей народного избранника на подобное заявление стало то, что Ионин уже неделю не может зайти в YouTube с компьютера. По словам депутата, доступ к сайту ему нужен в рабочих целях. Перебои в работе сайта Ионин связывает со стартом блокировки мессенджера Telegram.

«У многих, как и у меня на телефоне, он продолжает работать даже без VPN и прочих ухищрений. Зато под ударами надзорного органа «падали» вполне законопослушные Google , YouTube, Одноклассники, Amazon , Liveinternet, мессенджер Viber, сервисы Google Play и App Store. Кроме того, регулярными стали сбои онлайн платежей», — заявил народный избранник.