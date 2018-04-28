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Найден неожиданный способ взломать компьютер
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Найден неожиданный способ взломать компьютер 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Эксперты в сфере кибербезопастности рассказали о том, что при использовании PDF-файлов есть риск взлома компьютера или ноутбука. С помощью этого формата хакеры умеют похищать данные учетной записи пользователя Windows.
Согласно опубликованной экспертами статье, из-за незащищенности файлов в формате PDF хакеры могут получить специальные протоколы аутентификации. Они хранят данные для доступа к компьютеру. Уязвимость позволяет злоумышленникам скачать учетные данные только пользователей Windows, передает издание Checkpoint Research.
В ходе эксперимента специалист создал PDF-документ, в котором могут использоваться функции удаленного доступа и внешних вставок. Выяснилось, что при открытии файл самостоятельно отправляет запрос на сторонний сервер, а учетные данные пользователя сохраняются. Для получения информации хакеру необходимо лишь прописать путь до нужного компьютера.
Создание запросов сетевого протокола из документов, созданных через программы Windows, часто становится инструментом кибератаки. Так, в начале 2018 года стало известно о подобном случае. Злоумышленниками была организована рассылка спам-писем со специально созданным файлом Word. При загрузке документ автоматически устанавливал вредоносную программу и пересылал пароли на удаленный сервер.
Ранее администрация социальной сети «ВКонтакте» прокомментировала информацию об уязвимости, которая позволяет читать личные переписки. Специалисты объяснили, что пользователи самостоятельно разрешают доступ к своим сообщениям при использовании сторонних приложений.
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