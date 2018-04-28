Цифра дня: Сколько нейронов не помещается в голове Германа Клименко?

Цифра дня:

19 000 000 нейронов не помещается в голове Германа Клименко

Весьма неоднозначное заявление сделал Герман Клименко, советник президента России по вопросам развития интернета, в интервью телеканалу Мир24 по поводу ситуации с блокировкой мессенджера Telegram.

На вопрос ведущей о том, как полная блокировка Telegram вообще возможна, ведь уже «легла половина российского интернета, но только не Telegram. 19 млн IP-адресов заблокированы, подвисло все», Клименко заявил: «Ну что значит половина, 19 млн IP-адресов, у меня в голове столько нейронов не помещается». Отметим, что согласно Википедии, в головном мозге человека насчитывается около 85—86 миллиардов нейронов.