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Свердловский депутат Госдумы предложил отправить в отставку главу РКН
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Свердловский депутат Госдумы предложил отправить в отставку главу РКН 

ИА Regnum 2 часа назад
Депутат Государственной думы от Свердловской области Дмитрий Ионин предложил открыто ставить вопрос о соответствии руководства Роскомнадзора занимаемым должностям с точки зрения профессиональных качеств. На своей страничке в социальной сети Facebook депутат сообщил, что из-за блокировок испытывает неудобства работая в интернете., — сообщил Дмитрий Ионин.
Он убеждён, что решение Таганского суда Москвы по блокировке Telegram необходимо выполнять., — написал депутат.
Дмитрий Ионин считает, что в результате блокировки пострадают миллионы пользователей удобного мессенджера, а из-за действий Роскомнадзора, еще и пользователи доброй половины Рунета.
Напомним, что ранее Роскомнадзор по решению суда начал блокировку мессенджера Telegram. В связи с чем, один из бизнесменов подал иск в отношении РНК, так как считает, что из-за этого понёс ущерб в размере пяти миллионов рублей. Также несколько десятков пользователей Рунета подали индивидуальные и коллективные жалобы в правоохранительные органы на «IP-бомбардировки».
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