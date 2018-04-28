Свердловский депутат Госдумы предложил отправить в отставку главу РКН

Он убеждён, что решение Таганского суда Москвы по блокировке Telegram необходимо выполнять., — написал депутат.

Дмитрий Ионин считает, что в результате блокировки пострадают миллионы пользователей удобного мессенджера, а из-за действий Роскомнадзора, еще и пользователи доброй половины Рунета.

Напомним, что ранее Роскомнадзор по решению суда начал блокировку мессенджера Telegram. В связи с чем, один из бизнесменов подал иск в отношении РНК, так как считает, что из-за этого понёс ущерб в размере пяти миллионов рублей. Также несколько десятков пользователей Рунета подали индивидуальные и коллективные жалобы в правоохранительные органы на «IP-бомбардировки».

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