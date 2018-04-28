Соцсеть «ВКонтакте» предложила пользователям услуги голосовой и видеосвязи

Москва . Голосовые и видеозвонки стали доступны в мобильной версии социальной сети «ВКонтакте». Для совершения вызова следует нажать кнопку «Позвонить» в профиле или во время диалога с пользователем, сообщает со ссылкой на пресс-службу компании телеканал «360°».

По словам руководителя одного из направлений «ВКонтакте», теперь пользователей не остановят забытый номер телефона или слишком высокие тарифы на роуминг за границей.

Также он отметил, что безопасность обеспечена сквозным шифрованием. Кроме того, передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства технически невозможны. Оно осуществляется непосредственно на устройстве пользователя, заявили в администрации соцсети.