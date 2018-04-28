Google заблокировал 5 блокировщиков рекламы, которые «заражали» браузер 

Более 20 миллионов пользователей Chrome оказались обмануты, установив поддельные блокировщики рекламы. Поскольку многие пользователи Chrome стараются избавиться от навязчивой рекламы с помощью расширений из Chrome WebStore, создание подделок стало популярной тактикой киберпреступников.
Они создают расширения, которые блокируют рекламу, но в то же время считывают информацию с ваших браузеров и передают третьим лицам. В Chrome WebStore легко разместить свое дополнение для браузера, а если правильно прописать ключевые слова, то оно выйдет в топ, откуда будет скачано миллионами пользователей. Таким образом можно собрать информацию обо всех ваших действиях в сети. При этом обычный пользователь не заметит ничего подозрительного, так как «вирус» скрывает свой код под безобидной картинкой, на которую вы вряд ли обратите внимание.
В итоге было заблокировано 5 вредоносных расширений:
AdRemover for Google Chrome™ (>10 млн пользователей)
uBlockPlus (>8 млн пользователей)
Adblock Pro (>2 млн пользователей)
HD for YouTube™ (>400 000 пользователей)
Webutation (>30 000 пользователей)
Google и другие крупные интернет-компании в начале этого года объединились в коалицию против навязчивой рекламы The Coalition for Better Ads для того, чтобы фильтровать нежелательные всплывающие окна, автопроигрываемые видео со звуком, полноэкранные объявления и т. д. Так что в скором времени сторонние расширения могут потерять свою актуальность.