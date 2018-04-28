Ещё
Google заблокировал 5 блокировщиков рекламы, которые «заражали» браузер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google заблокировал 5 блокировщиков рекламы, которые «заражали» браузер 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 26 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Более 20 миллионов пользователей Chrome оказались обмануты, установив поддельные блокировщики рекламы. Поскольку многие пользователи Chrome стараются избавиться от навязчивой рекламы с помощью расширений из Chrome WebStore, создание подделок стало популярной тактикой киберпреступников.
Они создают расширения, которые блокируют рекламу, но в то же время считывают информацию с ваших браузеров и передают третьим лицам. В Chrome WebStore легко разместить свое дополнение для браузера, а если правильно прописать ключевые слова, то оно выйдет в топ, откуда будет скачано миллионами пользователей. Таким образом можно собрать информацию обо всех ваших действиях в сети. При этом обычный пользователь не заметит ничего подозрительного, так как «вирус» скрывает свой код под безобидной картинкой, на которую вы вряд ли обратите внимание.
В итоге было заблокировано 5 вредоносных расширений:
AdRemover for Google Chrome™ (>10 млн пользователей)
uBlockPlus (>8 млн пользователей)
Adblock Pro (>2 млн пользователей)
HD for YouTube™ (>400 000 пользователей)
Webutation (>30 000 пользователей)
Google и другие крупные интернет-компании в начале этого года объединились в коалицию против навязчивой рекламы The Coalition for Better Ads для того, чтобы фильтровать нежелательные всплывающие окна, автопроигрываемые видео со звуком, полноэкранные объявления и т. д. Так что в скором времени сторонние расширения могут потерять свою актуальность.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Google представит приложение для планирования Huawei P20 Pro — новый флагман, который опередил iPhone X Реклама в Instagram: от А до Я
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»27
Трамп и Меркель «проехались» по России290
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост840
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО145
Россию назвали страной второго сорта515
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение