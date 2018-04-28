Ещё
Сайт премьера Армении подвергся кибератакам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сайт премьера Армении подвергся кибератакам 

РИА Новости 17 минут назад
ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Сайт премьер-министра Армении подвергся кибератакам, в результате чего с него могут рассылаться содержащие вирус письма, сообщили в пресс-службе правительства.
"Информируем, что осуществлены попытки кибератак на сайт primeminister.am и с указанного домена могут отправляться содержащие вирус письма с вложениями. В случае получения сообщения с указанного домена предлагаем не открывать их или просто удалять", — говорится в пресс-релизе правительства.
В пресс-службе отметили, что проблема находится в центре внимания специалистов.
РИА Новости: последние новости
Страховщики рассказали о продажах е-ОСАГО после проблем в работе системы "Дело" Telegram: новые жертвы и первый иск к Роскомнадзору "Яндекс" обвинил Роскомнадзор в причинении ущерба "всему рунету"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»21
Трамп и Меркель «проехались» по России249
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост814
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО131
Россию назвали страной второго сорта475
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение