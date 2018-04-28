Сайт премьера Армении подвергся кибератакам

ЕРЕВАН , 28 апр — РИА Новости . Сайт премьер-министра Армении подвергся кибератакам, в результате чего с него могут рассылаться содержащие вирус письма, сообщили в пресс-службе правительства.

"Информируем, что осуществлены попытки кибератак на сайт primeminister.am и с указанного домена могут отправляться содержащие вирус письма с вложениями. В случае получения сообщения с указанного домена предлагаем не открывать их или просто удалять", — говорится в пресс-релизе правительства.

В пресс-службе отметили, что проблема находится в центре внимания специалистов.