На Роскомнадзор впервые подали в суд из-за Telegram

Российский предприниматель подал в суд иск к Роскомнадзору из-за убытков от веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к месседжеру Telegram. Сумма претензий составляет пять миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя истца.

Иск подал Александр Вихарев, руководит компанией «Инвестори». Она специализируется на привлечении инвестиций в коммерческую недвижимость.

Комментируя сумму иска, заявитель отметил, что она базируется на репутационных рисках, которые несет его компания. «Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию», — отметил Вихарев.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы . Он уже зарегистрирован судебной канцелярией. Это первый иск к ведомству в связи с данной ситуацией.

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене. В этой связи клиенты компании жалуются на невозможность регистрации на платформе организации.

«Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — сказано в исковом заявлении.

При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

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